Svenska Hus kontorshotell blir en del av IWG

Svenska Hus tar ett stort steg i utvecklingen av sina kontorshotell i Göteborg genom ett nytt partnerskap med IWG PLC, ett världsomfattande bolag inom flexibla arbetsplatser med över 4 000 kontorshotell i mer än 120 länder. Från 1 oktober blir bolagets kontorshotell en del av IWG under varumärket HQ.

– Det här är ett strategiskt och positivt steg för oss. Genom att bli en del av HQ kan vi erbjuda våra hyresgäster ett ännu starkare erbjudande – med global räckvidd, hög servicenivå och tillgång till ett internationellt nätverk av arbetsplatser, säger Peter Stalfors, regionchef i Göteborg på Svenska Hus.

För hyresgästerna innebär förändringen att de behåller sin plats och tillgång till kontoret precis som vanligt – men med fler fördelar. Genom IWG:s globala medlemskap får man tillgång till tusentals kontorshotell världen över, från Stockholm till Singapore.

IWG driver flera välkända varumärken inom kontorshotell, däribland HQ, Regus, Spaces, Signature, No18 och Basepoint – alla med olika inriktningar för att möta varierande behov hos företag och entreprenörer.

– Vi är glada att välkomna Svenska Hus in i HQ-familjen. Göteborg är en viktig nyetablering och marknad för oss, och tillsammans skapar vi en ännu mer attraktiv arbetsmiljö för både lokala och internationella företag, Partik Ölvebäck, VP Nordics på IWG

Detta samarbete markerar början på en ny fas där Svenska Hus stärker sitt erbjudande inom flexibla arbetsplatser – med fortsatt lokal närvaro och global tillgång.