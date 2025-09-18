Svenska Handelsfastigheter tecknar avtal med XXL

Sport- och friluftskedjan XXL har tecknat ett förnyat avtal med Svenska Handelsfastigheter. Avtalet omfattar förlängningar av hyresavtal för XXL-varuhus i Bromma, Uppsala, Norrköping, Sundsvall och Gävle och markerar ett stärkt långsiktigt partnerskap mellan de två bolagen.

Svenska Handelsfastigheter är XXL:s största hyresvärd i Sverige, och det nya avtalet understryker vikten av starka och samarbetande relationer mellan hyresvärd och hyresgäst.

– Vi har nyligen förlängt flera hyresavtal med vår viktiga partner, Svenska Handelsfastigheter. De har stöttat XXL under viktiga och spännande perioder för vårt företag och agerat som en nyckelpartner i affären. Nu ser vi fram emot en stark, långsiktig och lönsam verksamhet på de platser som Svenska Handelsfastigheter tillhandahåller. Vi siktar på att vidareutveckla våra varuhus och stärka vårt partnerskap under de kommande åren, säger Dawid Gosciniak, COO på XXL.

De förnyade avtalen signalerar också Frasers Groups förtroende för den svenska sporthandelsmarknaden.

– Detta steg visar Frasers Groups långsiktiga engagemang i Sverige och i XXLs fortsatta tillväxt i Norden. Samarbetet med Svenska Handelsfastigheter visar hur rätt hyresvärdspartnerskap kan skapa verkliga resultat. De som väljer att inte engagera sig med oss riskerar att gå miste om de möjligheter som ett samarbetsinriktat och långsiktigt förhållningssätt kan ge, säger James France, Chief Acquisitions Officer på Frasers Group, som äger XXL.

Svenska Handelsfastigheter delar den långsiktiga visionen för svensk handel.

– Vi är glada att fortsätta utveckla vårt samarbete med XXL, som delar vårt fokus på långsiktigt värdeskapande och partnerskap. Det förnyade avtalet visar vår förmåga att attrahera ledande internationella återförsäljare, och vi ser fram emot att stötta XXLs fortsatta tillväxtresa i Sverige”, säger Thomas Holm, vd för Svenska Handelsfastigheter.