Svefa utser Jenny Hemlin till ny affärschef upphandlingsstöd

Svefa Förvaltningsrådgivning stärker sitt erbjudande inom upphandlingsstöd genom att utse Jenny Hemlin till ny affärschef upphandlingsstöd. Hon efterträder Per Ollas som går vidare till en kundnära roll som seniorkonsult inom Svefa.

– Med Jenny Hemlin som ny affärschef säkerställer vi en långsiktig utveckling av vårt upphandlingsstöd. Hon kombinerar en gedigen erfarenhet av Aff-upphandlingar med stor förståelse för våra kunders behov. Samtidigt är jag mycket glad över att Per Ollas, som är en auktoritet och nestor inom området, fortsätter bidra som seniorkonsult. Tillsammans stärker de vårt erbjudande och vår position som marknadsledande inom upphandling och Aff, säger Sara Jacobsson, affärsområdeschef på Svefa Förvaltningsrådgivning.

– Det känns väldigt roligt och inspirerande att få ta över rollen som affärschef Upphandlingsstöd. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet fortsätta utveckla Svefas erbjudande och säkerställa att våra kunder får bästa möjliga stöd i sina upphandlingar – både i strategiska frågor och i det praktiska genomförandet, säger Jenny Hemlin, ny affärschef upphandlingsstöd på Svefa.

Jenny Hemlin har arbetat som upphandlingskonsult på Svefa sedan 2018 och har under åren byggt upp en omfattande erfarenhet av upphandling av fastighetsrelaterade tjänster inom Aff, både för privata och offentliga kunder. Hon har ansvarat för ett stort antal upphandlingar inom bland annat fastighetsdrift, utemiljö och tekniska tjänster, och har även utbildat beställare i Aff. Jenny Hemlin är diplomerad och examinerad som offentlig upphandlare samt har en kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap.

Jenny Hemlin tillträdde sin nya roll 1 september.