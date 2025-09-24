Sveafastigheter ingår samarbete för att minska betongspill

Sveafastigheter går samman med H2 Entreprenad och Thomas Betong för att undvika betongspill på byggarbetsplatser. Bolagen har tagit fram en gemensam vision och handlingsplan och vill nu, förutom att minimera klimatpåverkan, dela med sig av arbetssättet som man menar borde vara en självklarhet på alla byggarbetsplatser.

Initiativet tog fart när Sveafastigheter och H2 Entreprenad diskuterade möjligheter för att nå att 70 procent av avfallet på deras byggarbetsplatser ska materialåtervinnas. Betongspillet identifierades snabbt som ett nyckelområde – och samarbetet med H2 Entreprenad och Thomas Betong blev startskottet för en konkret förändringsresa.

– Tack vare den kunskap och de konkreta handlingsplaner vi nu har kan vi minska både klimatpåverkan och kostnader. Vi på Sveafastigheter kommer framöver att kravställa noll betongspill i alla våra projekt, oavsett entreprenör och leverantör, säger Patrik Schön, byggchef Sveafastigheter.

Enligt Boverket uppgår spillet av fabriksbetong på byggarbetsplatser till cirka 3 procent, vilket motsvarar 3,5 kilo CO2e per ton betong. Det är ett slöseri som både belastar klimatet och kostar pengar. Genom att kombinera ny teknik, digitalisering och ett tätare samarbete vill parterna nu pressa spillet hela vägen ner till noll.

– Vi har under många år optimerat vårt sätt att minska spillet, främst genom noggranna mätningar, och vi ligger idag på ca 1,5 procent i snitt på våra arbetsplatser. Det handlar om kommunikation, god planering, närvaro vid pumpningen och framför allt att rätt mängd betong beställs och används, säger Nicklas Anell, operativ chef H2 Entreprenad.

Det nya arbetssättet bygger på att tidigt i projekten sätta ett gemensamt mål: noll betongspill. Genom noggrann planering, tydliga rutiner, dialog och återbruk på plats kan överbliven betong användas till andra gjutningar på byggarbetsplatsen eller återföras till betongfabriken för att bli till nya betongblock.

– Betong är ett värdefullt material som både kan återanvändas och återbrukas. Att det hamnar på deponi är det sista vi vill. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att minska betongspillet och samtidigt göra en insats för klimatet, säger Joakim Bjelkstam, affärsområdeschef Thomas Betong.

Trion ser möjligheter i att utveckla processen ytterligare med hjälp av ny teknik och en ännu högre grad av digitalisering.