Storuthyrning i Knivsta

New Property har agerat rådgivare till Amymone Fastighet AB vid uthyrningen till Norléns Transport AB på Knivstavägen 2 i Knivsta.

Den totala uthyrbara arean omfattar cirka 5 060 kvadratmeter bestående av kontor, verkstad samt uppställningsyta. Fastigheten är strategiskt belägen med närhet till viktiga trafikleder, vilket gör etableringen optimal för transport- och logistikverksamhet.

– Det känns väldigt roligt att kunna tillgodose Norléns behov samtidigt som vi gör vår uppdragsgivare, Amymone Fastighet AB, nöjd med att få in helt rätt aktör på plats, säger Emma Söderlund, Leasing Manager Retail på New Property.