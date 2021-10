Ingemar Rindstig, Mattias Persson och Peter Wiman står för en rad tunga analyser på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm den 18 november.

Stora Kontorsdagen: Notera den 18 november i almanackan!

Stora Kontorsdagen Den 18 november är det dags för höstens mötesplats för dig som jobbar med kontorsfastigheter. Det är på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm du skaffar dig försprång in i fastighetsvintern. Dagen inleds med ett antal tunga analyser som ger dig full koll på omvärlden och segmentet.

Stora Kontorsdagen den 18 november inleds med tre tunga analyser om läget globalt och nationellt samt en grundlig översikt av segmentet kontorsfastigheter:



1: Analys – den internationella fastighetsmarknaden

Hur utvecklas marknaden internationellt i en snabbt föränderlig värld och i spåren av pandemin? Fortsätter globaliseringen av ekonomi och fastighetsmarknad? Hur länge till kommer "The Wall of Money" att ösa pengar över fastighetssektorn? Svaren ges av Ingemar Rindstig, vd på Global Fastighetsanalys.



2: Makroanalys – vart är världen på väg?

Hur ser den postpandemiska världen ut? Hur länge håller centralbankerna världens marknader under sina armar? Vad betyder oroligheter och flyktingströmmar för världens öppenhet och dess marknader? Swedbanks chefsekonom Mattias Persson hjälper till att sovra bland de stora händelserna i världen och Sverige.



3: Analys: Fokus på kontorsfastigheter

Kontorssektorn har varit ifrågasatt beroende på osäkerheten kring möjligheterna med nya arbetssätt, en trend som pandemin minst sagt har skyndat på. Hur ser kontorsfastighetsmarknaden för dagen ut? Vilka är trenderna? Hur utvecklas yielder, hyror och intresset för kontor som investeringsobjekt. Peter Wiman, ansvarig för analys och fastighetsvärdering på EY levererar svar på frågorna.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Se hela programmet här.



Läs mer om vilka de medverkande talarna är här.



Moderator är Karin Adelsköld och hon har Ingemar Rindstig som expertkommentator vid sin sida under hela dagen.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: ChargeNode, CityMark Analys och EY.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

