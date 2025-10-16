Stjärnkock öppnar restaurang hos Wihlborgs

Den flerfaldigt prisbelönta kocken och entreprenören Simon Weinberg öppnar våren 2026 ett nytt restaurangkoncept på Järnvägsgatan 7 (Svea 7) i centrala Helsingborg. I den välkända byggnaden med anor från 1800-talet vill han skapa ett nytt kulinariskt nav i staden – ”en gastronomisk mötesplats med internationell lyskraft”.

Simon Weinberg tillhör en av Sveriges mest meriterade kockar, med erfarenhet från flera världskända restauranger som Noma i Köpenhamn, Bagatelle i Oslo och Operakällaren i Stockholm. Han har därtill drivit fine dining-restaurangen Bokbacka i Oslo, som utsetts till en av Norges bästa restauranger flera år i rad, och Weinbergs Hotell i Trelleborg som uppnått White Guides ”Mästarklass” och vunnit utmärkelsen ”Bästa hotell i Skåne”.

Konceptet för den nya etableringen – ”Bankpalatset” – kommer att bestå av:

Modern bistro med rötter i både Norden och Medelhavet, som erbjuder à la carte-meny för både lunch och middag

Vin- och aperitivobar, med allt från en stor stark till exklusiva viner

Cocktailbar, med kvälls- och helgfokus

Matbar för spontan drop-in

Generös och solig uteservering med egen karaktär

Den klassiska byggnaden Svea är uppförd i tre etapper och stod färdig 1884. Arkitekten är densamme som för flera andra ståtliga byggnader i staden – Mauritz Frohm – som vid denna tid även var stadsarkitekt. Fastigheten hyste länge Hotel Continental och flera bankkontor (därav namnet Bankpalatset) men ger i dag plats till kontor, butiker och restauranger.

Simon Weinberg.

Nuvarande restauratör Heat Helsingborg har funnits i byggnaden i 28 år, men har valt att fokusera på annat framöver. Verksamheten är i full drift hela hösten och avslutas med en avslutningsfest den 3 januari.

– Vi tar över en legendarisk lokal i hjärtat av Helsingborg. Det är med stor ödmjukhet och glädje vi förvaltar denna historiska plats vidare. Vår vision är att skapa en gastronomisk mötesplats för alla. Här kan du njuta av ett exklusivt glas vin i vinbaren, en iskall pilsner i solen eller en middag med familj och vänner i den fantastiska gamla banklokalen. Vi vill även välkomna större sällskap, företag och event. Med passion och kärlek till hantverket och kompromisslös kvalitet ser vi fram emot att öppna dörrarna våren 2026 och möta gästerna, säger Simon Weinberg, ägare till Bankpalatset.

– Helsingborg har blivit en riktig restaurangstad där gastronomi är en viktig del av stadens identitet och attraktionskraft. På Wihlborgs vill vi att våra fastigheter ska vara levande mötesplatser där företagande, kultur och människor utvecklas tillsammans. Det är väldigt roligt att en stark profil som Simon Weinberg väljer att etablera sig här, med ett koncept som kommer att locka människor från morgon till kväll, veckans alla dagar. Samtidigt vill vi passa på att tacka Heat Helsingborg för det fina arbete de gjort här och för att de bidragit till att göra platsen levande och uppskattad, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.