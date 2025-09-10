Stenhus köper i Svenljunga

Stenhus Fastigheter förvärvar en fastighet i Svenljunga och skriver 20-årigt hyresavtal.

Stenhus Fastigheter i Norden förvärvar en fastighet av/med Star Trading AB som hyresgäst till ett fastighetsvärde om cirka 295 miljoner kronor före marknadsmässigt avdrag för latent skatt. Förvärvet finansieras med egna medel och bankfinansiering. Tillträde skedde 9 september 2025.

Fastigheten Moga 1:133 i Svenljunga är inom segmentet lager/lättindustri/logistik och har en uthyrningsbar area om cirka 40 472 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd på ett 20-årigt trippel net-hyresavtal till Star Trading AB. Affären är en sale-and-lease-back-affär. Star Trading ingår i en internationell belysningskoncerns ägd av Eglo. Eglo är en av de största belysningskoncernerna i Europa med huvudkontor i Österrike, Eglo är ett privatägt bolag. Hyresvärdet för fastigheten är cirka 24,3 miljoner kronor. Tillträde sker 9 september 2025.

– Vi ser fram emot samarbetet med Star Trading och dess koncernmamma Eglo som kommer att stärka Stenhus Fastigheters resultat många år framöver, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.

– Den här affären är en viktig del i vår strategi för att säkra Star Tradings långsiktiga framtid i Svenljunga. Genom att frigöra kapital kan vi fokusera på att investera i vår kärnverksamhet och fortsätta vår tillväxtresa. Vi vill rikta ett stort tack till Newsec för deras professionella hantering av affären, och vi ser fram emot ett givande samarbete med Stenhus Fastigheter som vår nya hyresvärd, säger Robert Lyckevill, verkställande direktör i Star Trading AB.

Born Advokater har varit rådgivare till Stenhus Fastigheter i denna transaktion.