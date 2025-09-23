Stenhus Fastigheter säljer utvecklingsfastighet i Karlstad

Stenhus Fastigheter i Norden säljer en utvecklingsfastighet i Karlstad till Karlstad kommun. Fastigheten Vänersnipan 1 säljs genom en fastighetsaffär för 87 miljoner kronor vilket är i paritet med bokfört värde.

Fastigheten Vänersnipan 1 i Karlstad är inom segment kontor och har en uthyrningsbar area om cirka 6 983 kvadratmeter. Fastigheten är tomställd och är en projektfastighet som ligger i Tullholmsviken i Karlstad. Försäljningspriset för fastigheten uppgår till 87 miljoner kronor. Fastigheten kom in i Stenhus via förvärvet av Randviken Fastigheter 2022. Försäljningen medför att Stenhus förvaltningsresultat kommer att förbättras samt att uthyrningsgraden kommer att öka. Frånträdet sker 31 oktober 2025

– Ännu ett stort steg i rätt riktning med försäljningen av Vänersnipan, försäljningen stärker kassan med 87 miljoner kronor då tillgången är obelånad. Stenhus kommer med denna affär förbättra förvaltningsresultatet och sänka vakansgraden, säger Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter.