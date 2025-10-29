Stenhus Fastigheter säljer i Örebro

Stenhus Fastigheter säljer en utvecklingsfastighet i Örebro till G & K Blanks Fastigheter AB. Fastigheten Kardanen 13 säljs genom en bolagsaffär med ett underliggande fastighetsvärde på 148 miljoner kronor utan avdrag för latent skatt, vilket är i paritet med bokfört värde.

Fastigheten Kardanen 13 i Örebro ingår i segment Sällanköps-/dagligvaruhandel och har en uthyrningsbar area om cirka 11 907 kvadratmeter. Fastigheten är huvudsakligen en tomställd utvecklingsfastighet som ligger i Bolundängen, Örebro. Försäljningen medför att Stenhus förvaltningsresultat förbättras samt att uthyrningsgraden ökar. Frånträdet skedde 28 oktober 2025.

Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Försäljningen stärker vår kassa inför framtida förvärv samt förbättrar Stenhus förvaltningsresultat och ökar uthyrningsgraden ytterligare.