South Bay och Nrep bildar JV – köper av Stenhus

Med flera av Nordens mest erfarna profiler i teamen går nu South Bay och Nrep samman i ett strategiskt joint venture med fokus på nyutvecklingsprojekt på den svenska logistikmarknaden. Partnerskapet, som bygger på en långvarig relation mellan parterna, kombinerar kapital, bevisad genomförandekraft och gedigen erfarenhet inom modern logistik i Norden. Startskottet på samarbetet blir ett brownfield-projekt i Norra Hamnen i Malmö.

JV-samarbetet leds av Matthias Kettelhoit, tidigare vd för Logicenters. Matthias har sedan tidigare en lång erfarenhet av logistikbranschen både från operatörssidan som Business Director för Schenker och vd på Aditro Logistics samt medgrundare och vd för Logicenters.

Parternas initiala målsättning är att etablera en portfölj av logistikfastigheter i Sverige till ett fastighetsvärde om cirka 3 miljarder kronor. Fokus ligger på moderna, flexibla och långsiktigt hållbara anläggningar som möter både dagens och framtidens operativa krav och logistikbehov.

Parterna bakom JV:t är Nrep och South Bay. Fastighetsinvesteraren Nrep har den väletablerade logistikplattformen Logicenters med över 1,3 miljoner kvm logistikfastigheter i Sverige, och South Bay är fastighetsinvesteraren som grundades 2024 av Nrep-grundaren Rickard Dahlberg tillsammans med Felix Paljak, Erlendur Hilmarsson, Johanna Wollgård och Tanja Vucetic. Parterna och teamen har således en långvarig relation och logistikprofilen Matthias Kettelhoit leder nu bolagens joint venture, med uppdraget att identifiera, förvärva och utveckla projekt över hela landet.

– Vi har ingått i detta partnerskap med en tydlig gemensam ambition; att bli en ledande kraft för utveckling av moderna logistikfastigheter i Sverige. Kombinationen av South Bays och Nreps marknadsledande kompetens, resurser och lokala närvaro ger oss en unik förmåga att agera snabbare och mer flexibelt än många andra aktörer, säger Matthias Kettelhoit, ansvarig för joint venture mellan South Bay och Nrep Logicenters.

Som första gemensamma projekt har parterna förvärvat fastigheten Värmet 3 i Norra Hamnen i Malmö – ett av Öresundsregionens mest attraktiva logistiklägen med närhet till hamn, motorvägsnät och internationella transportflöden. Befintliga industribyggnader på platsen kommer att ersättas med två toppmoderna logistikbyggnader om totalt cirka 40 000 kvadratmeter BTA. Projekten utvecklas med högsta miljöstandard och flexibilitet för att kunna möta hyresgästers specifika behov. Byggstart är planerad till 2026 och sker etappvis i takt med att hyresavtal tecknas.

– Partnerskapet med Nrep ger oss en unik plattform att skala upp vår utvecklingsverksamhet i Sverige samtidigt som det medför en naturlig riskspridning när vi kombinerar våra resurser över ett större antal projekt, säger Felix Paljak, CIO och partner på South Bay.

– Vi är glada att inleda ett nära samarbete med Southbay med en första investering som besitter mycket potential. Vi delar synen på kvalitet, hållbarhet och långsiktigt värdeskapande, och ser fram emot att tillsammans fortsätta utveckla några av Sveriges mest hållbara logistikfastigheter, säger Kristoffer Sandberg, Head of Investments Logicenters, Nrep.

Säljare är Stenhus Fastigheter.

– Ett till stort steg i rätt riktning och en viktig pusselbit i Stenhus strategi som medför ökat förvaltningsresultat och minskad vakansgrad. Stort tack till hela Stenhus organisation för detta viktiga steg, säger Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter.