Snap öppnar nytt kontor på Stureplan

Snap Inc., företaget bakom Snapchat, expanderar genom att öppna ett nytt kontor i centrala Stockholm. Det nya kontoret på 321 kvadratmeter, beläget vid Stureplan, markerar ett viktigt steg för Snap och bolagets närmare 20 svenska medarbetare. Satsningen är en del i att stärka närvaron på den svenska marknaden och möta den växande efterfrågan.

Det nya kontoret, i Humlegårdens fastighet Landbyska Verket 8 där Convendum är hyresgäst, blir en samlingspunkt för Snaps växande svenska team och gör det möjligt att arbeta ännu närmare lokala partners och kreatörer.

Nytt kontor. Snap Inc, företaget bakom Snapchat, stärker sin lokala närvaro i Sverige genom att öppna ett nytt kontor vid Stureplan i Stockholm. Foto: Julia Viklund.

– Snapchat är redan en del av vardagen för många i Sverige, och vi ser en tydlig ökning både i användning och i intresset från varumärken. Med det nya kontoret stärker vi vår lokala närvaro och skapar bättre möjligheter att utveckla samarbeten och lansera nya upplevelser för våra användare, säger Pia Tandrup, Nordenchef på Snap.