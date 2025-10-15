SLP tecknar nytt sjuårigt hyresavtal i Malmö

SLP har tecknat ett sjuårigt hyresavtal i fastigheten Stridsyxan 7 i Malmö för en yta som idag är vakant. Avtalet avser en yta om drygt 1 100 kvadratmeter och det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor.

Inflyttning sker den 1 december 2025 och i samband med uthyrningen förbättras fastighetens energiprestanda genom installation av LED-belysning och ny modern ventilation.

– Vi är glada att välkomna en ny hyresgäst till ett attraktivt logistikläge i Malmö och ser fram emot ett gott samarbete. Utöver att vi ytterligare stärker vår uthyrningsgrad är vi glada att i samband med uthyrningen minska fastighetens energiförbrukning och därmed våra fastighetskostnader, vilket är helt i linje med vår förädlingsstrategi och hållbarhetsarbete, säger Filip Persson, vd på SLP.