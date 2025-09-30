SLP bygger 27 000 kvadratmeter med tioårigt hyresavtal

Swedish Logistic Property har tecknat ett tioårigt och fullt indexerat hyresavtal med Salix Business Partner avseende en nybyggnation i Malmö Industrial Park. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 22 miljoner kronor och den totala investeringen för projektet bedöms uppgå till 285 miljoner kronor.

Salix Business Partner hyr idag två fastigheter av SLP i Östra Hamnen i Malmö som nu konsolideras till en gemensam, ny logistikfastighet. I samband med inflyttning lämnas de tidigare, förädlingsbara, lokalerna om cirka 27 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde på 17 miljoner kronor. Affären medför därmed en årlig ökning av hyresintäkterna med cirka 5 miljoner kronor.

– Det här projektet är ett tydligt exempel på hur vi utvecklar långsiktigt hållbara fastigheter i nära samarbete med våra hyresgäster. Vi är glada att stärka relationen och växa med en befintlig hyresgäst samtidigt som vi ökar vår nettouthyrning, säger Filip Persson, vd på SLP.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med SLP ha hittat en lösning som gör att vi kan fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi har haft ett mycket bra samarbete med SLP och därför känns det naturligt och tryggt att fortsätta på den vägen. Eftersom vi delar höga ambitioner inom hållbarhet känns det extra meningsfullt att vi nu flyttar in i en klimatneutral byggnad, säger Christos Selman, vd på Salix Business Partner.

Byggnaden kommer att uppföras med trästomme, förses med solceller och miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver och NollCO2. Projektet är villkorat av myndighetsbeslut som beräknas vara på plats runt årsskiftet 2025/2026. Byggnaden beräknas stå klar för inflyttning runt årsskiftet 2026/2027 och finansieras med egna medel.