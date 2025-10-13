Bygg/Arkitektur

Skanska får miljarduppdrag i Nashville

Skanska får miljarduppdrag i Nashville, USA.
Av: Redaktionen

Skanska har tecknat avtal med Ridgeline Development Partners om att uppföra ett nytt höghus för bostäder och en ny hotellbyggnad i centrala Nashville, Tennessee, USA. Kontraktet är värt 175 miljoner dollar, cirka 1,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2025.

Projektet, som kallas The Bend, omfattar cirka 50 800 kvadratmeter och innefattar ett tolv våningar högt bostadshus med 261 lägenheter, gemensamma ytor och tre garageplan under mark. Projektet omfattar även att bygga Moxy Hotel, ett nio våningar högt hus med 188 hotellrum och tillhörande gemensamhetsytor. Därtill omfattar projektet cirka 1 600 kvadratmeter butiksytor i skalutförande, vilket ger möjligheter för framtida butiker och restauranger.

Markarbetet har påbörjats och projektet beräknas stå färdigt i september 2027.

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

