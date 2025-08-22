Skanska bygger skolbyggnad i Durham

Skanska har tecknat avtal med Durham Tech Community College om att uppföra skolans nya byggnad för studier i hälsovetenskap i Durham, North Carolina, USA. Kontraktet är värt 69 miljoner dollar, cirka 662 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2025.

Projektet omfattar byggnationen av en tre våningar hög byggnad om cirka 7 400 kvadratmeter för Durham Tech Community Colleges program inom omvårdnad, kirurgisk teknik, anestesiteknik, respiratorterapi, klinisk forskning och arbetsterapi. Den nya byggnaden kommer även att få laboratorier för närliggande vetenskaper och simuleringar, klassrum, områden för studentarbete samt administrativa ytor.

Byggnationen startar i september 2025 och beräknas vara klar i november 2027.