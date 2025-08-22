Bygg/Arkitektur

Skanska bygger skolbyggnad i Durham

Anders Danielsson, vd för Skanska. Bild: Skanska
Av: Redaktionen

Skanska har tecknat avtal med Durham Tech Community College om att uppföra skolans nya byggnad för studier i hälsovetenskap i Durham, North Carolina, USA. Kontraktet är värt 69 miljoner dollar, cirka 662 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det tredje kvartalet 2025.

Projektet omfattar byggnationen av en tre våningar hög byggnad om cirka 7 400 kvadratmeter för Durham Tech Community Colleges program inom omvårdnad, kirurgisk teknik, anestesiteknik, respiratorterapi, klinisk forskning och arbetsterapi. Den nya byggnaden kommer även att få laboratorier för närliggande vetenskaper och simuleringar, klassrum, områden för studentarbete samt administrativa ytor.

Byggnationen startar i september 2025 och beräknas vara klar i november 2027.

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

Skanska är ett av världens ledande bygg-, fastighets- och projektutvecklingsföretag i Norden, Europa och USA. Genom att gå i spetsen för hållbarhet erbjuder vi konkurrenskraftiga lösningar. Med våra värderingar och en attraktiv affärsmodell bidrar vi till att skapa en hållbar framtid för kunder och samhället och samtidigt skapa värde för aktieägarna. I Sverige har företaget cirka 9 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2020 till drygt 42 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2020 cirka 2.300 nya hem. Skanska Kommersiell Utveckling Norden äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Sverige samt initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och bostäder. Vi utvecklar arbetsmiljöer där företag trivs och kan utvecklas. Vår finansiella styrka möjliggör en flexibilitet i att leverera anpassade lokaler utifrån våra kunders behov. Kreativa, attraktiva och hållbara fastigheter skapar ökad tillfredsställelse hos våra hyresgäster och är grunden för vår tillväxt. Våra 120 medarbetare arbetar i sex regioner; Stockholm, Göteborg, Malmö, Köpenhamn, Helsingfors och Oslo.
skanska USA

Läs också