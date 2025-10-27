SBC växer och förvärvar Ale Fastighetsförvaltning

SBC stärker sin närvaro i Västsverige genom förvärvet av Ale Fastighetsförvaltning AB – ett bolag med stark lokal förankring och lång erfarenhet av bostadsrättsförvaltning. Med kontor i Surte och verksamhet i hela Ale kommun, har Ale Fastighetsförvaltning sedan starten 2002 byggt upp ett starkt förtroende genom sin personliga service och nära relation till föreningarna.

Från årsskiftet blir Ale Fastighetsförvaltnings kunder en del av SBC-familjen. Det innebär tillgång till utökade resurser, moderna digitala system, ett heltäckande tjänsteutbud – och tryggheten som kommer med en rikstäckande aktör. För SBC innebär förvärvet en strategisk förstärkning i Västsverige, där Ale Fastighetsförvaltning nu blir en viktig bas för fortsatt expansion och lokal närvaro.

– Vi är stolta över att välkomna ett så genuint och välskött företag som Ale Fastighetsförvaltning till SBC. Tillsammans kommer vi att fortsätta driva utvecklingen av framtidens fastighetsförvaltning och stärka vår ledande position på marknaden. Jag ser fram emot att möta våra nya föreningar och fortsätta tillväxten i regionen, säger Emil Lundström, vd på SBC.

För Ale markerar förvärvet en naturlig nästa fas i bolagets utveckling.

– Ale Fastighetsförvaltning står nu inför ett nytt kapitel, och jag känner stor trygghet i att lämna över till SBC – en aktör med mer än hundra års erfarenhet, gedigen expertis och djup branschkännedom. Med SBCs struktur, tjänsteutbud och styrka kan vi möta framtidens behov och samtidigt bevara den nära kundrelation som vi alltid har värnat, säger Ann Larsson, vd på Ale Fastighetsförvaltning AB.