Sängkedja öppnar nya butiker i Stockholm och Lund

Sängkedjan Care of Beds öppnar två nya butiker i slutet av augusti, en i Kungens Kurva och en i Lund.

– Vi har vind i seglen och känner att det är en bra tid att ta nästa steg, säger Johan Hesselbom, delägare i Care of Beds.

Den 28 augusti slår Sängvaruhuset Care of Beds upp dörrarna till två nya butiker – en i köpcentrumet Heron City i Kungens Kurva strax söder om Stockholm och en i Nova Lund i västra Lund. Lokalerna övertas från en annan aktör inom samma bransch. Delar av den tidigare personalen kommer att stanna och introduceras just nu i Care of Beds företagskultur.

– Det känns fantastiskt att kunna öppna nya butiker med så attraktiva lägen. Vi tror mycket på de här butikerna och ser fram emot att välkomna kunderna om ett par veckor. Samtidigt är vi glada över att få in nya duktiga medarbetare som vi hoppas kunna bidra till att utveckla ytterligare, säger en av ägarna, Johan Hesselbom, och fortsätter:

– Vår framgång bygger till stor del på vår kompetenta personal och nivån på vår service. Det är förstås viktigt att ha ett brett utbud och produkter av hög kvalitet, men för att det ska bli helt rätt krävs ofta att kunden får guidning av en erfaren rådgivare. Vi lägger därför stor vikt vid att utbilda våra medarbetare.

Care of Beds har gått från fem till nio butiker på kort tid och planen är att fortsätta expansionsresan. Under våren 2021 öppnade sängkedjan en butik i Norrköping och i vintras invigdes ytterligare en, den här gången i Barkarby i norra Stockholm.

– Vi är i en period där vi vill ta nästa steg som företag och fortsätter att titta på möjligheter. Det är inte osannolikt att vi kan presentera nya butiker framöver. Ambitionen är att en dag finnas över hela Sverige om möjligt, men vi skyndar långsamt och är väldigt måna om att bibehålla företagskulturen. Vi ska fortsätta att vara det familjära företaget med nära relationer till kunderna, avslutar Johan Hesselbom.