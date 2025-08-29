Sagax miljardinvesterar i Benelux

Sagax har förvärvat 10,8 procent av aktierna i Retail Estates NV, ett fastighetsbolag noterat på Euronext i Bryssel och Amsterdam. Investeringen uppgår till motsvarande 1 190 miljoner kronor.

Retail Estates NV är en så kallad REIT som äger och förvaltar en fastighetsportfölj om 22,9 miljarder kronor fördelad på 1 021 fastigheter i Benelux med inriktning på externhandel. Per 30 juni 2025 uppgick den uthyrningsbara arean till 1 213 000 kvadratmeter med en uthyrningsgrad om 97,5 procent. Retail Estates belåningsgrad uppgick till 44 procent vid samma tidpunkt.

Sagax har bedrivit verksamhet i Benelux sedan 2016. Per 30 juni 2025 uppgick marknadsvärdet på Sagax fastighetsinvesteringar i Benelux till 9,8 miljarder kronor.