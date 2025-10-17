Transaktioner

Rikshem säljer mark i Hallonbergen

Rikshem säljer mark i Hallonbergen. Bild: Istock
Av: Redaktionen

Rikshem har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Skrinnaren 1 i Hallonbergen, Sundbyberg.

Fastigheten med färdig detaljplan och byggrätter om cirka 11 500 kvadratmeter BTA avyttras till Hanssons hus (H2) som ska uppföra cirka 160 lägenheter på fastigheten.

Rikshems byggrättsportfölj omfattade vid årets ingång cirka 655 000 kvadratmeter BTA varav 160 000 kvadratmeter BTA i lagakraftvunna detaljplaner. Bolaget ser löpande över möjligheterna till att påbörja nya projekt inom fastighetsutveckling.

Fastigheten frånträds under första kvartalet 2026.

