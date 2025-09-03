Revelop omvandlar kontorsbyggnad till hotell

Revelop har tagit nästa stora steg i omvandlingen av sin fastighet Norsen i Malmö till ett destinationshotell. Företaget har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med den tyska hotellkedjan Ruby Group, känd för sitt Lean Luxury-koncept, för att utveckla ett nytt hotell med 78 rum.

Projektet följer Revelops tidigare nyhet om att bolaget kommer att förädla fastigheten Norsen 12 i Malmö efter att en detaljplan antagits som möjliggör hotellverksamhet. Fastigheten ligger i de populära kvarteren vid Davidshallstorg, runt hörnet från Triangelns pendeltågsstation. Med Ruby Group som hotellpartner går konverteringsprojektet nu in i nästa fas. Öppningen planeras till fjärde kvartalet 2027.

– Partnerskapet med Ruby Group ligger helt i linje med vår affärsidé i att förädla befintliga byggnader på ett nytänkande och hållbart sätt. Tillsammans förvandlar vi en historiskt betydelsefull kontorsbyggnad till ett destinationshotell, utan att kompromissa med kvalitet, karaktär eller miljöansvar. Tillsammans med Ruby, som numera är en del av IHG Hotels & Resorts är vi stolta över att kunna erbjuda ännu ett unikt hotellalternativ på den svenska marknaden, säger Mathias Björkman, Head of Real Estate på Revelop.

Men trots den regionala tillväxten i Öresundsregionen är det – enligt Revelop – brist på hotellrum i Malmö, vilket bolaget menar ytterligare stärker Revelops initiativ till att omvandla Norsen till hotell som tillför värde för både tillresande och företag i regionen.

Hotellet är en del i ett större stadsutvecklingsprojekt i de centrala kvarteren runt Triangeln.