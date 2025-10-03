Proptech-bolag finalist till Årets SaaS-företag

Momentum, ett svenskt proptechbolag som utvecklar digitala system för fastighetsförvaltning och energiuppföljning, har blivit nominerat till priset Årets SaaS-företag 2025.

Nomineringen meddelades i samband med Breakits granskning av Sveriges ledande SaaS‑aktörer, där man är ett av fem bolag som gått till final.

Juryn, som utvärderat aktörer utifrån bland annat tillväxt och samhällsnytta, beskriver årets konkurrens som stenhård. Intresset har varit stort, och på Momentum är man hedrade över att ha kvalificerat sig till finalen.

– Att bli utnämnda till finalister av Breakit är ett kvitto på vårt dedikerade arbete med att utveckla digitala lösningar som förenklar fastighetsförvaltning och energiuppföljning. Det är ett bevis på det fantastiska team som levererat varje dag, för att genom digitalisering, energieffektivisering och AI framtidssäkra fastighetsbranschen, säger Momentums vd Ellen Kugelberg.

Finalen äger rum den 16 oktober på SaaS Summit 2025, ett event anordnat av Breakit där vinnaren utses.

