Prisma växer med två nya Ica Maxi-butiker

Prisma Properties har ingått avtal om förvärv av två fastigheter i Arvika och Mariestad. Fastigheterna omfattar totalt cirka 12 000 kvadratmeter uthyrbar area och innefattar två nya Ica Maxi-butiker. Säljare är fastighetsutvecklaren Kynningsrud och förvärven genomförs till ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor.

I Arvika avser affären fastigheten Arvika Fälgkorset 2, belägen öster om stadskärnan i anslutning till väg 61. I Mariestad omfattar affären del av Mariestad Leksberg 10:1, belägen söder om stadskärnan i direkt anslutning till E20.

Fastigheterna är fullt uthyrda till Ica Sverige AB på 15-åriga hyresavtal till ett sammanlagt årligt hyresvärde om cirka 21 miljoner kronor. Förvärven stärker Prismas intjäningsförmåga med cirka tre procent jämfört med senaste delårsrapport.

– Vi är mycket glada över det här förvärvet, som stärker vår portfölj med moderna och energieffektiva livsmedelsfastigheter med långa hyresavtal. Samtidigt ökar vi andelen dagligvaror i portföljen, säger Tom Hagen, transaktionschef på Prisma Properties.

Tillträde sker i samband med respektive projekts färdigställande, beräknat till februari 2026 för Arvika där byggnationen redan pågår, samt mars 2027 för Mariestad.

Kilpatrick och Tellus Tax har varit juridiska rådgivare till Prisma i samband med affären.