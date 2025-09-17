Prisma Properties fortsätter växa i Danmark – startar nytt handelsprojekt i Århus

Prisma Properties har ingått avtal med Århus kommun om förvärv av mark i Skejby, ett etablerat handelsområde vid infarten till Århus. På platsen inleder bolaget nu utvecklingen av en ny modern handelsplats om cirka 6 500 kvadratmeter med inriktning mot lågprishandel och QSR (Quick Service Restaurants). Vid färdigställande beräknas det årliga hyresvärdet uppgå till cirka 10 miljoner danska kronor, motsvarande cirka 15 miljoner svenska kronor.

Prisma Properties har redan tecknat långa avtal med Jysk, Lager 157, Sport 24 samt en etablerad restaurangkedja. Med undantag för en mindre kvarvarande byggrätt är projektet fullt uthyrt, med en genomsnittlig hyrestid på tolv år.

– Vi stärker vår position ytterligare i Danmark och vi är stolta över att nu även vara representerade i Danmarks näst största stad. Med attraktiva lägen, starka hyresgäster och långa hyresavtal bygger vi vidare på vår strategi att växa i Norden med moderna och hållbara handelsplatser, säger Carsten Krebs, affärsutvecklingschef på Prisma Properties.

Projektet kompletterar ett redan väletablerat handelsområde där aktörer som Ikea och Elgiganten sedan tidigare finns representerade. Byggstart är planerad till början av det fjärde kvartalet 2025 och färdigställande beräknas ske under tredje kvartalet 2026.

I linje med Prisma Properties hållbarhetsstrategi utformas området med energieffektiva byggnader, där samtliga förses med sedumtak som bidrar till bättre isolering, effektiv dagvattenhantering och ökad biologisk mångfald. Projektet förstärks ytterligare genom installation av ett trettiotal snabbladdare för elbilar, vilket ökar attraktiviteten för både hyresgäster och besökare.