Pia Sandvik ny ordförande för Fastighetsägarna

Teknikföretagens vd Pia Sandvik är ny ordförande för Fastighetsägarna Sverige. Hon efterträder Ingela Lindh, som avböjt omval efter att ha varit ordförande sedan 2020.

Pia Sandvik har bland annat varit rektor för Luleå tekniska universitet och vd för Länsförsäkringar Jämtland. 2016 utsågs Pia Sandvik till vd för forskningsinstitutet RISE och sedan 2023 är hon vd för Teknikföretagen. Hon är civilingenjör, teknologie doktor och docent.

– Jag ser fram emot arbetet som ordförande för Fastighetsägarna. Fastighetsbranschen är en samhällsbärande aktör med en viktig roll för svensk ekonomisk tillväxt. Genom långsiktiga investeringar kan fastighetsägare utveckla attraktiva platser som ger möjlighet för både företag och samhälle att växa, säger Pia Sandvik.