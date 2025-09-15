Peab i Göteborg flyttar till Gamlestaden

Våren 2026 flyttar Peabs Göteborgskontor in i Gamlestads Smedja. Flytten är inte bara ett steg mot ett mer samlat och hållbart arbetssätt, det är också ett bidrag till den pågående utvecklingen av Gamlestaden.

Gamlestaden har en lång industrihistoria där inte minst SKF:s etablering i början av 1900-talet lade grunden för ett område som präglats av innovation, produktion och utveckling. Under senare år har området transformerats från ett traditionellt industriområde till en levande stadsdel med bostäder, kontor, restauranger och kultur. Nybyggda Gamlestads Smedja är en del av denna förvandling, ett hus som knyter an till platsens identitet och samtidigt blickar framåt.

– Det här är mer än en flytt, det är ett steg mot ett mer samlat och modernt Göteborgskontor för oss på Peab. Det är också ett sätt för oss att bli en aktiv del av Gamlestadens fortsatta utveckling. Gamlestads Smedja ger oss både bättre kommunikationer och en modern arbetsmiljö som vi kan växa i tillsammans, säger Staffan Lundqvist, affärschef på Peab Projektutveckling i väst.

Gamlestads Smedja är certifierad enligt BREEAM Excellent och erbjuder totalt 13 000 kvadratmeter kontorsyta fördelat på åtta våningar där Peab nu flyttar in på tre av dessa med cirka 250 medarbetare. Här finns plats för både struktur och spontanitet med en stor ljusgård, kafé, gym och kontorshotell. När Peab nu samlar sin verksamhet i mer anpassade och effektiva lokaler skapas fler naturliga mötesytor och nya möjligheter till samverkan.

– Gamlestads Smedja speglar Peabs syn på framtidens arbetsliv; hållbart, modernt och nära. Vi ser fram emot att vara en del av Gamlestaden och bidra till att området fortsätter växa som en attraktiv plats för både arbete och möten, säger Staffan Lundqvist.

Inflyttning för Peab sker i början av april 2026.