Peab bygger lägenheter i Kalmar åt PPE

Peab har fått uppdraget att bygga 72 hyreslägenheter i Kalmar. Beställare är PPE Fastigheter och kontraktssumman uppgår till 112 miljoner svenska kronor.

Peab ska bygga två punkthus i stadsdelen Linnéstaden i Kalmar. Husen består av nio våningsplan med totalt 72 hyreslägenheter. Stommen ska bestå av prefabricerad betong och betongfasaden ska målas.

Peab har tidigare byggt 162 hyreslägenheter, 44 bostadsrätter, ett parkeringshus samt ett särskilt boende med bland annat 60 boenderum i Linnéstaden. I samband med dessa projekt har sex skyddsrum uppförts.

– Det känns väldigt roligt att vi får fortsätta utveckla Linnéstaden. Genom vår tidigare erfarenhet i området och vårt goda samarbete med PPE Fastigheter är vi väl rustade att lyckas med projektet. Vi ser fram emot att bidra med hållbara och välplanerade bostäder åt Kalmarborna, säger Anders Bergeling, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan. Arbetet startar i november och beräknas vara färdigställt i april 2027.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2025.