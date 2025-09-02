Peab Bostad säljer till Hökerum Fastigheter

Peab Bostad har utvecklat Regementsstaden i Borås under flera år och det sista kvarteret i första detaljplanen är färdigställt sedan ett år tillbaka. Nu säljs 110 hyresrätter till Hökerum Fastigheter.

Kasernen ligger i ett kvarter med en grönskande gård som delas med ytterligare en fastighet, vackert placerat i kanten av naturen på Igelkottshöjden.

– Jag är mycket glad att vi nu säljer vårt fina Kasernen till en lokal och stabil fastighetsägare med gott renommé. Jag är övertygad om att Hökerum Fastigheter kommer fortsätta förvalta och ta hand om hyresgästerna på bästa sätt, säger Therese Lundh, affärschef på Peab Bostad.

Med avstamp i en unik historisk miljö byggs moderna bostäder i Regementsstaden som är en ny stadsdel beläget strax utanför Borås centrum. Projektet, som utvecklas av Peab Bostad, omfattar totalt 1 000-1 200 bostäder på sikt. I dagsläget är cirka 500 bostäder färdigställda och inflyttade i stadsdelen. Bostäderna som utvecklas miljöcertifieras och på så vis minimeras klimatpåverkan.

Hökerum Fastigheter tillträder Kasernen 1 september 2025.

Hökerum Fastigheter är ett familjeägt fastighetsbolag som förvaltar och utvecklar fastigheter i Borås, Ulricehamn och Jönköping.

– Vi har ett strategiskt mål att växa i Borås och Jönköping och förvärvet av Kasernen är en fin pusselbit i denna långsiktiga plan. Med Kasernen inräknat förvaltar vi totalt 1 300 bostäder varav 150 är belägna i Borås, säger Viktor Ståhl, vd för Hökerum Fastigheter