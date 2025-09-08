NP3 Fastigheter köper för 685 miljoner

NP3 Fastigheter har i sju transaktioner förvärvat 30 fastigheter som primärt utgörs av livsmedelsbutiker och fastigheter för industriändamål till ett fastighetsvärde om 685 miljoner kronor före marknadsmässigt avdrag för latent skatt om 25 miljoner kronor.

Fastigheterna är belägna i Gävle, Falun, Luleå, Umeå, Sandviken, Borlänge, Timrå, Ljusdal och Hudiksvall samt ett flertal andra orter i NP3:s marknadsområden. Den uthyrningsbara arean uppgår till 51 700 kvadratmeter med en tomtareal om 228 100 kvadratmeter. Det årliga hyresvärdet uppgår till 66,2 miljoner kronor och fastigheternas genomsnittliga uthyrningsgrad uppgår till 96 procent. Den genomsnittliga återstående löptiden på befintliga hyresavtal uppgår till 8,0 år. Sju fastigheter är tillträdda, 21 fastigheter tillträds under slutet av tredje kvartalet och två fastigheter tillträds under början av fjärde kvartalet, varav en innefattar förbehåll för godkännande av ISP (Inspektionen för Strategiska Produkter). Coop Mitt utgör den största hyresgästen med ett årligt hyresvärde om 57,2 miljoner kronor fördelat på 22 hyresavtal.

– NP3:s befintliga förvaltningsorganisation når 96 procent av fastighetsvärdet inom 30 minuter från vårt befintliga fastighetsbestånd. Det gör att vi kan erbjuda Coop Mitt en bra och lokal förvaltning men samtidigt utnyttja stordriftsfördel och därmed få en god riskjusterad avkastning på vår investering. Genom affären blir Coop Mitt en av NP3:s större kunder och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.

– Coop Mitt är en stabil ekonomisk förening med målsättningen att leverera värde till våra ägare som också är våra kunder. Vårt fokus skall därför ligga på vårt erbjudande i butiken och inte på fastighetsförvaltning. Vi ser NP3 som den långsiktigt bästa partnern för att ge oss den möjligheten, säger Coop Mitts vd Magnus Wåhlander.