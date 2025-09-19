Köper omsorgsboende i Borgholm

Nordisk Renting fortsätter sin tillväxtresa inom offentlig sektor genom förvärvet av ett nybyggt omsorgsboende om 5 760 kvadratmeter med Borgholms kommun som ensam hyresgäst. Fastigheten färdigställdes under 2024 och är utformad för att möta kommunens långsiktiga behov. Den uppfyller höga hållbarhetskrav med certifieringen Miljöbyggnad Silver och energiklass B.

– Vi är glada över att inleda vår relation med Borgholms kommun. Den här affären stärker vår roll som en stabil och pålitlig partner inom offentlig sektor. Nordisk Renting erbjuder även köpoption, vilket ger kunden möjlighet att långsiktigt behålla eller erhålla kontrollen över strategiskt viktiga fastigheter, säger Anna Hallsten, vd för Nordisk Renting.