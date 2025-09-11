Nordisk Renting köper datacenterfastighet i Bromma

Nordisk Renting har genomfört ett förvärv av en fullt uthyrd datacenterfastighet i Bromma. Fastigheten omfattar cirka 23 000 kvadratmeter och största hyresgäst är Equinix, en global ledare inom digital infrastruktur och datacenter.

Equinix, med huvudkontor i Redwood City i California, äger och driver ett nätverk av 270 skalbara, AI-ready datacenter som är strategiskt placerade i 75 storstadsområden världen över för att möjliggöra co-location, sammankoppling, tillgång till ekosystem och oöverträffad prestanda.

Transaktionen innebär ett långsiktigt hyresavtal med Equinix om drygt 14 år. Fastigheten är tekniskt välutrustad och har genomgått omfattande uppgraderingar, inklusive förbättrad ventilation, elsystem och brandskydd. Den är utformad för att möta höga krav på säkerhet, energieffektivitet och flexibilitet – egenskaper som är avgörande för datacenterverksamhet. Bolaget har en tydlig strategi för tillväxt i Norden och ser fastigheten som ett nav i sin svenska verksamhet. Genom förvärvet får Nordisk Renting möjlighet att etablera en ny kundrelation med ett bolag som har stark finansiell profil och långsiktigt fokus.

– Vi är glada över att inleda ett långsiktigt samarbete med Equinix, där vi stödjer deras expansion, säger Anna Hallsten, vd för Nordisk Renting.