Nivika köper två fastigheter i Varberg

Nivika Fastigheter har via en off market-affär förvärvat och tillträtt fastigheterna Varberg Karossen 2 och Svärmen 9 tillhörande förvaltningsområde Västkusten. Fastigheterna omfattar totalt cirka 2 900 kvadratmeter uthyrningsbar yta och underliggande fastighetsvärde uppgår till 40 miljoner kronor. Förvärvet finansieras dels med banklån och eget kapital, dels med återköpta B-aktier enligt bemyndigande, se nedan.

– Vi fortsätter att expandera längs med den Västsvenska triangeln. Förvärvet stärker vår position i Varberg och utökar vår egen self storage-verksamhet till ytterligare en ort. Fastigheterna har en hög uthyrningsgrad som bidrar positivt till Nivikas resultat per aktie. I likhet med tidigare affärer ser vi det som en styrka att kunna använda aktier som betalningsmedel. Det ger oss ökad finansiell handlingsfrihet och bidrar till att ytterligare förstärka vår långsiktiga tillväxtstrategi, säger Sverker Källgården, VD på Nivika Fastigheter.

Styrelsen i Nivika har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 8 maj 2025, beslutat att överlåta 212 766 egna B-aktier i Nivika till Bronslager Förvaltnings AB till ett pris om 47 kronor per aktie, totalt 10 miljoner kronor. Överlåtelsen slutfördes den 15 september 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Nivikas förvärv av Fastigheterna via bolagsförvärv.

Priset per aktie är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med Bronslager och motsvarar en premie om 12 procent jämfört med stängningskursen för Nivikas B-aktier på Nasdaq Stockholm den 12 september 2025. Efter överlåtelsen innehar Nivika 932 810 egna B-aktier.