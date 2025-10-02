Neobo säljer i Enköping till bostadsrättsförening

Neobo Fastigheter AB har avyttrat fastigheten Gånsta 2:2 i Enköping till ett försäljningspris om 130 miljoner kronor. Bostadsfastigheten omfattar 19 fristående byggnader med radhuskaraktär och en total uthyrningsbar area om 6 380 kvadratmeter.

Transaktionen har skett i bolagsform till ett försäljningspris om 130 miljoner kronor, vilket ligger i linje med den senast genomförda externvärderingen. Inget avdrag för latent skatt har lämnats i transaktionen. Frånträde ägde rum den 1 oktober 2025.

– Vi fortsätter att optimera portföljen, denna gång genom en försäljning till en bostadsrättsförening som våra hyresgäster har bildat. Det är positivt att marknaden för ombildningar åter visar aktivitet, vilket skapar fler affärsmöjligheter för Neobo. Försäljningen frigör kapital som kan användas till värdeskapande investeringar, säger Ylva Sarby Westman, vd för Neobo.

Efter transaktionen äger Neobo åtta fastigheter i Enköping med en total uthyrningsbar area om 21 270 kvadratmeter.