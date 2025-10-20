NCC bygger simhall i Karlskrona

NCC ska tillsammans med Karlskrona kommun bygga en ny simhall i Rödeby. Den nya simhallen ersätter dagens inomhusbad och byggs i anslutning till befintligt utebad. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 200 miljoner kronor.

NCC:s uppdrag innebär nybyggnad av en simhall med en 25-metersbassäng och en undervisningsbassäng, båda med höj- och sänkbar botten, omklädningsrum, personalrum, en mindre kafédel samt entré som delas med befintligt utebad. På källarplan byggs teknikanläggning, som kommer att försörja såväl den nya simhallen som utebadet, vilket skapar energi- och resurseffektivitet.

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan, där NCC i ett första skede tillsammans med Karlskrona kommun projekterat och planerat projektet, som nu övergår i byggfas. Den nya simhallen ersätter nuvarande simhall, byggd 1972, som är öppen under hela byggtiden. NCC har en dedikerad expertgrupp för simhallar som delar kunskap och erfarenheter från ett stort antal badhusprojekt med olika förutsättningar.

Produktionen inleds nu och beräknas pågå i omkring två år. Affären har ett ordervärde på cirka 200 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under fjärde kvartalet 2025.