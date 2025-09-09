NCC bygger anstalt i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea bygga en ny anstalt i Vä, strax utanför Kristianstad, åt hyresgästen Kriminalvården. Parterna har tillsammans projekterat och planerat projektet, och nu övergår projektet i byggfas. Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 650 miljoner kronor.

– Anstalter är komplexa projekt där många funktioner ska rymmas inom ett begränsat område. I det här projektet löser vi flera utmaningar, bland annat att vi bygger på kort tid och med stor hänsyn till den pågående verksamheten. NCC har erfarenhet och kunskap från flera liknande säkerhetsklassade projekt, varifrån vi tar med oss värdefulla erfarenheter till Vä, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef NCC Building Sweden.

NCC:s uppdrag innebär nybyggnad av en anstalt med närmare 200 platser samt separata byggnader för sysselsättning, friskvård, besöksytor och personalutrymmen, totalt 11 000 kvadratmeter. Byggnaderna består till stor del av moduler, vilket gör det möjligt att hålla en hög byggtakt. Den nya anstalten byggs bredvid befintlig anstalt i Vä.

NCC har stor erfarenhet av att genomföra säkerhetsklassade projekt, och en expertgrupp som arbetar dedikerat med dessa. I projekten ställs särskilt höga krav på avancerade säkerhetslösningar, teknisk kompetens, speciallogistik och säker informationshantering genom alla projektets faser.

Projektet påbörjas i tredje kvartalet 2025 och beräknas stå klart under 2026. Affären har ett ordervärde på cirka 650 miljoner kronor och orderregistreras i affärsområde NCC Building Sweden under tredje kvartalet 2025.



