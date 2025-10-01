NCC avyttrar fastighetsutvecklingsprojekt i Norge

NCC har tecknat avtal om försäljning av fyra fastighetsutvecklingsprojekt i Norge som ett led i att renodla bolagets nordiska fastighetsportfölj. Transaktionerna genomförs i olika steg och förväntas ha en marginell påverkan på resultatet

Försäljningen omfattar NCC:s norska dotterbolag NCC Property Development AS, innefattande tre fastighetsutvecklingsprojekt i tidig fas som säljs till Fredensborg Bolig AS. Därutöver har NCC sålt sitt 50-procentiga ägande i ett joint venture projekt till Arctic Development Partners FNV2 AS.

Transaktionerna sker i flera steg och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2025 och under 2026, med begränsad resultatpåverkan inom affärsområdet NCC Property Development. Under 2025 uppstår en viss negativ resultateffekt under det tredje kvartalet, vilken förväntas följas av en motsvarande positiv resultatpåverkan under det fjärde kvartalet.

Försäljningen är ett strategiskt steg för att fokusera på kärnverksamheten inom NCC Property Development och effektivisera bolagets fastighetsportfölj i Norden.