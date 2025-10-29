Uthyrning

Morris Law flyttar in hos Wallenstam

Wallenstams fastighet på Södra Larmgatan 11 i Kvarteret Victoria, Göteborg. Bild: Wallenstam.
Av: Redaktionen

Affärsjuridiska byrån Morris Law har tecknat hyresavtal om 1 500 kvadratmeter i Wallenstams fastighet på Södra Larmgatan 11 i Kvarteret Victoria, Göteborg. Inflyttningen är planerad till december 2026.

– Vi ser ett stabilt intresse för centrala lägen som populära Kvarteret Victoria, med direkt tillgång till stadens puls och naturliga mötesplatser, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef för Wallenstam i Göteborg.

Kvarteret Victoria är en mötesplats i centrala Göteborg för shopping, kultur, restauranger och kontor.

– Vi är glada att välkomna Morris Law till oss och Södra Larmgatan och ser fram emot att skapa en arbetsmiljö som speglar deras verksamhet och ambitioner, säger Marina Fritsche. 

– Lokalen på Södra Larmgatan ger oss det bästa av två världar: ett centralt läge med närhet till våra kunder och en härlig miljö som passar oss väl. De nya gemensamma ytorna kommer att bli naturliga mötesplatser som främjar öppenhet och samarbete – samtidigt som vi kan erbjuda hög sekretess där det behövs. Nu ser vi fram emot att flytta dit om drygt ett år, säger Martin Taranger, vd för Morris Law.

