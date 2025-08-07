Mofast ökar förvaltningsresultatet

Mofast redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna uppgick till 53,6 miljoner kronor (55,5), en minskning med 3,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 36,6 miljoner kronor (33,7), en ökning med 8,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 11,5 miljoner kronor (1,8), en ökning med 538,9 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 1,0 miljoner kronor (-1,2). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -9,2 miljoner kronor (17,3). Orealiserade värdeförändringar i derivat uppgick till -3,0 miljoner kronor (2,2).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner kronor (20,1).

Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (15,0).

Substansvärde per aktie låg på 39,3 kronor (38,6).