Logistri i sale and leaseback-affär

Logistri har ingått avtal om förvärv av två fastigheter i Tranås från Strömsholmen AB som är en del en global koncern av företag inom industriella lösningar. Strömsholmen tecknar ett 20-årigt triple-net hyresavtal i samband med affären. Fastigheterna används för tillverkning samt R&D och omfattar en total uthyrningsbar area om 13 150 kvadratmeter. Den totala markarealen uppgår till 33 443 kvadratmeter. Årlig hyresintäkt uppgår till cirka 6,7 miljoner kronor. Tillträde för fastigheterna är planerat till 4 november.



Tranås Traktorn 2 och Traktorn 6 är belägna i Tranås och fullt uthyrda till Strömsholmen AB, en globalt ledande tillverkare av gasfjädrar och gashydraulik-system. Transaktionen genomförs som en sälj- och återförhyrningstransaktion, där säljaren Strömsholmen tecknar ett 20-årigt triple-net hyresavtal i samband med affären.

– Att investera i verksamhetskritiska fastigheter och ingå långsiktiga hyresavtal med marknadsledande hyresgäster som Strömsholmen ligger helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot ett nära samarbete och att tillsammans med Strömsholmen skapa förutsättningar för fortsatt gemensam tillväxt, säger David Träff, vd för Logistri.