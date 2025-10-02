Logistea tecknar två nya avtal

Logistea har tecknat två nya hyresavtal med välrenommerade företag i Småland. Hårds Transport AB har ingått ett nytt hyresavtal avseende 5 600 kvadratmeter vakant logistikyta inom fastigheten Rotorn 1 i Ljungby och Jonas Ihreborn AB har förlängt sitt hyresavtal med Logistea inom fastigheten Värnamo Vetet 1 med ytterligare tio år. Avtalen stärker Logisteas position i regionen, menar bolaget.

Logistea AB har ingått ett nytt hyresavtal med transport- och logistikföretaget Hårds Transport AB avseende 5 600 kvadratmeter logistikyta inom fastigheten Rotorn 1 i Ljungby som sträcker sig till slutet 2029. 4 100 kvadratmeter avser förhyrning av tidigare vakant yta och 1 500 kvadratmeter avser förlängning av tidigare korttidskontrakt. Rotorn 1 är en modern logistikfastighet uppförd 2005 och är belägen i direkt anslutning till E4:an. Genom det nya hyresavtalet stärker Hårds Transport sin närvaro i området och skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

– Vi är mycket glada över samarbetet med Logistea och att vi nu får tillgång till moderna, ändamålsenliga lokaler i direkt anslutning till E4 i hjärtat av vår hemmamarknad. Den nya anläggningen blir ett viktigt nav i vår fortsatta expansion, säger Peter Hård, vd på Hårds Transport AB.

– Att kunna välkomna ett välrenommerat företag med lokal förankring som Hårds Transport är helt i linje med vår strategi att utveckla och förvalta logistikfastigheter i attraktiva lägen. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Juliano Alm, kommersiell förvaltare på Logistea.

Samtidigt har Logistea stärkt sitt samarbete med Jonas Ihreborn AB genom en tioårig förlängning av sitt hyresavtal om totalt cirka 5 200 kvadratmeter inom fastigheten Vetet 1 i Värnamo. Hyresgästen har under flera decennier varit en tongivande aktör inom svensk möbeldesign och kombinerar skandinavisk design med en hållbar produktion för en global marknad. Fastigheten är fullt uthyrd.

– Det här är ett viktigt steg för oss. Vi tror på långsiktighet, kvalitet och relationer som håller över tid – precis som våra möbler. Det nya avtalet ger oss förutsättningar att fortsätta utveckla vår design med samma integritet och passion som alltid, säger Jonas Ihreborn, grundare och chefsdesigner.

– Vi är mycket glada över att förlänga vårt samarbete med Jonas Ihreborn AB. Företaget har ett starkt varumärke med hållbara värderingar och djup lokal förankring i Värnamo. Ett långsiktigt avtal skapar trygghet för båda parter och visar på ömsesidig tillit”, säger Juliano Alm.