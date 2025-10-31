Lansa Fastigheter köper i Karlstad

Lansa Fastigheter stärker sin närvaro i Karlstad genom förvärvet av fastigheterna Kooperatören 1-4 i stadsdelen Hagaborg. Förvärvet omfattar bland annat tre moderna flerbostadshus med totalt 60 lägenheter, uppförda 2015, som kompletterar Lansas befintliga bestånd på orten.

Fastigheterna har ett attraktivt läge längs Klarälven och erbjuder gångavstånd till Karlstads centrum. Lägenheterna, som håller hög standard, passar väl in i bolagets långsiktiga strategi att expandera på utvalda marknader.

Den tidigare ägaren är det familjeägda Nolbridge Fastighets AB.

– Vi är glada att kunna utöka vårt bestånd i Karlstad med lägenheter av hög kvalitet, fint belägna längs Klarälven. Förvärvet är ett bra tillskott till vår tillväxtresa, där vi siktar mot ett fastighetsvärde på 15 miljarder kronor till 2030, säger Cecilia Andersson, fastighetsutvecklingschef på Lansa Fastigheter.

Förvärvet av fastigheterna ligger i linje med Lansas strategi att växa i attraktiva lägen på marknader med god efterfrågan och stabil utveckling. Bolaget äger sedan tidigare flera bostadsfastigheter i Karlstad och fortsätter att utöka sitt bestånd med fokus på hållbarhet, kvalitet och långsiktigt ägande.

Säljarens rådgivare har varit Real Advice.



