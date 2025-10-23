 Lager 157 öppnar på Drottninggatan i Stockholm

Lager 157 sin hittills största butik på Drottninggatan 53 i Stockholm. Den 3 300 kvadratmeter stora flaggskeppsbutiken blir varumärkets 100:e butiksöppning.

– Vi gillar att gå mot strömmen. När andra minskar på butiksyta öppnar vi vår största hittills, mitt på Drottninggatan. Det säger ganska mycket om hur vi ser på framtiden för fysisk handel, säger Stefan Palm, grundare och vd för Lager 157.

Öppningen sker i ett skede då Lager 157 växer både i Sverige och internationellt. Under 2024 ökade bolaget omsättningen med 28 procent till 3,5 miljarder kronor och under 2026 fortsätter expansionen med över 20 nya butiker planerade i Norden och Tyskland.

Öppningen av den nya butiken sker 23 oktober.