Klövern stärker sin närvaro i Nacka med ytterligare 500 bostäder

Klövern har ingått avtal om förvärv av fastigheten Orminge 54:2 i Orminge centrum, där Bilia är säljare, och har samtidigt erhållit markanvisning på två intilliggande fastigheter, Orminge 54:1 och del av Orminge 60:1. Planen är att bygga cirka 500 hållbara bostäder med byggstart första kvartalet 2029.

– Vi ser fram emot att få vara en del av stadsutvecklingen i Orminge och tackar Nacka kommun för förtroendet att tillsammans ta fram en ny detaljplan. Området har stor potential med närhet till både natur, service och Stockholm city. Bostadsprojektet är i linje med vår strategi att bygga hållbara bostäder i attraktiva lägen, säger Rickard Langerfors, vd på Klövern.

Fastigheterna är belägna i Orminge centrum och är i dag kommersiella fastigheter. I enlighet med den stadsutvecklingsplan Nacka kommun driver för att skapa ett mer levande och tryggt centrum, planerar Klövern för att bygga omkring 500 bostäder i kvartersstruktur.

– Kvarteren ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och bidra till gaturummet, där speciellt entréplan kommer att bidra till ökad trygghetskänsla på platsen. Miljön omkring husen ska även bilda naturliga mötesplatser, med mycket grönska och växtlighet. Fastigheterna kommer att uppföras med Klöverns högt ställda krav på hållbarhet, säger Sofia Bredberg Hanser, affärsutvecklingschef på Klövern.

Tillträde till den förvärvade fastigheten sker först när detaljplanen har vunnit laga kraft.

Skierfe Advokatfirma har agerat legal rådgivare till Klövern.