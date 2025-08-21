Klart för Malmö universitets nybygge på Universitetsholmen

Malmös kommunstyrelse beviljade på sitt sammanträde objektsgodkännande för projektet Amphitrite på Universitetsholmen. Det här blir en del av Malmö universitets fortsatta etablering i området.

Universitetsholmens omvandling från industri- och hamnområde till en levande stadsdel i Malmö fortsätter. Med projektet Amphitrite tar även Malmö universitet nästa steg i sin expansion. Byggnaden kommer att rymma högskole- och universitetsutbildning, men även kontor och centrumverksamhet. Inflyttningen är planerad till 2027/2028.

Under onsdagen godkände kommunstyrelsen objektsgodkännandet för färdigställande av allmän platsmark till en beräknad kostnad om 50 miljoner kronor.

– Malmö universitet är en viktig motor för vår stads utveckling och det är glädjande att vi nu kan ta nästa steg på Universitetsholmen. Det här blir både en plats för högre utbildning och en del av områdets omvandling till en levande stadsdel där kunskap och stadsliv möts, säger Andreas Schönström (S), kommunråd med ansvar för teknik.

– Malmö universitet är både en plats för lärande och en institution som gör Malmö attraktivt för studenter, företag och talanger från hela världen. Universitets utveckling har varit lika snabb och omfattande som stadens omvandling de senaste 25 åren. Jag är glad över den här satsningen, som kommer erbjuda studenterna och medarbetare attraktiva, moderna lokaler med tillräcklig kapacitet för framtiden, säger Stefana Hoti (MP), kommunalråd för stadsbyggnad.

– Projektet Amphitrite är ett viktigt steg för både universitetet och för staden som helhet. Det ger fler platser för utbildning och forskning samtidigt som området utvecklas med nya möjligheter. Det kommer ytterligare att stärka Malmös profil som en modern universitetsstad, säger Roko Kursar (L), kommunalråd och kommunstyrelseledamot.