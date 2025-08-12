KFC öppnar restaurang i Port 73 i Haninge

Niam och Cavendo har tecknat avtal med den amerikanska snabbmatskedjan KFC om etablering av en restaurang i den regionala handelsdestinationen Port 73 i Haninge. KFC etablerar sig i en ny extern byggnad på 469 kvadratmeter som nu ska uppföras. Öppning beräknas till sommaren 2026.

Niam och Cavendo förvärvade Port 73 av CBRE Investment Management i mars 2023. Handelsdestinationen består idag av en centrumgalleria, ett antal externa byggnader med handel eller restauranger och en parkering.

– Avtalet med KFC om att bygga en restaurang som erbjuder högkvalitativ snabbmat är precis den utveckling som våra besökare vill ha och som dessutom kan locka nya besökare. Det är ett viktigt steg i Port 73:s utveckling mot en än starkare position som den ledande destinationen och handelsplatsen i regionen söder om Stockholm, säger Josefin Storm, Asset Manager på Cavendo.

Den nya byggnaden, som blir på 469 kvadratmeter, byggs i två plan med nya kundparkeringar i direkt anslutning till restaurangen och ligger i anslutning till Gudöbroleden.

– Port 73 genomgår en jätteintressant utveckling som vi väldigt gärna vill vara en del av. Dessutom har vi sedan tidigare bara en restaurang i södra Storstockholm och vi vet att det är många som vill att vi kommer närmare där de bor, säger Martin Jallinder, Chief Financial Officer på KFC Sverige.

KFC öppnade sin första restaurang i Sverige hösten 2015. Kedjan har sedan dess vuxit och har för närvarande 24 restauranger utspridda i södra och mellersta Sverige. När KFC öppnar i Port 73 under sommaren 2026 är det den första etableringen i den portfölj av centrumfastigheter som Niam och Cavendo äger och utvecklar.