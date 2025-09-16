Transaktioner

Kåpan Fastigheter gör strategiskt förvärv i Sundsvall

Kåpan köper i Sundsvall. Här vd Cecilia Vestin. Bild: treinfeldt.com
Av: Eddie Ekberg

Kåpan Fastigheter har förvärvat en fastighet om cirka 5 700 kvadratmeter strax utanför Sundsvall. Säljare är SKIFU (Sundsvalls kommuns Fastighetsutveckling AB) och Nordanö har agerat rådgivare i affären. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 58 miljoner kronor. Fastigheten inrymmer till övervägande del statlig verksamhet.

Kåpan Fastigheter är sedan tidigare den största fastighetsägaren av statliga hyresavtal i Sundsvalls kommun och stärker nu sin position ytterligare på orten.

– Det här förvärvet stärker vår närvaro i Sundsvall, en prioriterad kommun där vi ser stor potential. Vi har ett långsiktigt perspektiv och vill fortsätta utveckla vårt bestånd samt bidra till att samhällsviktiga verksamheter får stabila och ändamålsenliga lokaler. Sundsvall är en marknad vi verkligen tror på, säger Cecilia Vestin, vd på Kåpan Fastigheter.

Tillträdet planeras till oktober 2025.

