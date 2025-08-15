K2A avyttrar minoritetsandel i stadsutvecklingsprojekt till Genova

K2A har avyttrat sin minoritetsandel om 30 procent i det samägda bolaget Genova Viby Holding AB, som driver ett stadsutvecklingsprojekt i Upplands-Bro. Transaktionen bedöms successivt frigöra 93 miljoner kronor i likviditet för K2A. Efter transaktionen blir Genova ensam ägare till bolaget.

Köpare är Genova, som har tillträtt aktierna och därmed äger 100 procent av bolaget. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 650 miljoner kronor, vilket är i linje med bokfört värde och högre än det ursprungliga anskaffningsvärde som vid investeringstillfället baserades på ett fastighetsvärde om 350 miljoner kronor.

K2A och Genova ingick ett JV-samarbete i augusti 2019 då K2A förvärvade 30 procent av aktierna i ett av Genova helägt bolag. Ambitionen var att utveckla ett större markområde i Upplands-Bro till en ny stadsdel med bostäder, samhällsfastigheter och centrumverksamheter.

K2A:s avyttring av minoritetsandelen är en del av bolagets strategi att frigöra likviditet genom att sälja tillgångar och omallokera kapital för att stärka bolagets balansräkning, kassaflöde och finansiella nyckeltal. Syftet är att skapa aktieägarvärde genom att utveckla prioriterade projekt.

Den överenskomna köpeskillingen uppgår till 131 miljoner kronor och erläggs genom kvittning av fordringar samt reverser och totalt bedöms transaktionen frigöra 93 miljoner kronor för K2A, varav 80 miljoner kronor betalas under 2025 och 2026 medan 13 miljoner kronor betalas under 2028.