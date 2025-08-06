Jula planerar sju nya varuhus i höst

Lågpriskedjan Jula rapporterar sin starkaste julimånad någonsin, med en försäljningsökning på 17 procent jämfört med samma period i fjol. Även kundtillströmningen ökade med elva procent under månaden.

– Det är fantastiskt roligt att se att vi är så relevanta för våra kunder. Våra sortiment inom kyla, fläktar, pooler, fritid och trädgård har gått exceptionellt bra. Även Julas verktyg- och byggsortiment har haft god efterfrågan, kommenterar Johan Sjöhagra, vd på Jula.

Detta menar man är ett tydligt tecken på att Jula är förstahandsvalet inom flera produktområden. Företaget går nu in i hösten med fortsatt höga ambitioner. Under hösten väntas sju nya varuhus öppna, som en del i målsättningen om 100 nya varuhus till 2030 i Sverige, Norge, Finland och Polen, samt eventuellt på nya marknader.

Jula lyfter fram sin lågprisprofil och breda sortiment som framgångsfaktorer i både fysisk handel och e-handel.