Joe & The Juice öppnar nytt i Göteborg

Hufvudstaden välkomnar Joe & The Juice till Kvarteret Johanna. Under hösten 2026 öppnar den danska kedjan i Göteborg på Södra Hamngatan 45 – där de kommer att erbjuda sitt senaste koncept.

Lokalen omfattar 120 kvadratmeter samt en tillhörande innergård på 160 kvadratmeter med glastak och generöst ljusinsläpp. Joe & The Juice erbjuder ett brett sortiment av juicer, smoothies, kaffe och sandwiches och blir en viktig del av Kvarteret Johannas utbud. Med etableringen stärks Fredstans puls och tillför ett stort värde för de kontorshyresgäster som flyttar in i Kvarteret.

– Joe & The Juice blir ett välkommet tillskott till Kvarteret Johanna. Deras närvaro bidrar till att skapa en attraktiv miljö som tillför ett stort mervärde både för våra kontorshyresgäster och för hela området”, säger Malin Måhlin, uthyrare, Hufvudstaden.

Även Joe & The Juice ser stora möjligheter med etableringen:

– Med sitt centrala läge i hjärtat av Fredstan är Kvarteret Johanna en perfekt plats för vårt nya flaggskepp i Göteborg. Här får vi en unik möjlighet att möta både kontorsgäster och besökare i Fredstan. Vi ser fram emot att välkomna dem till vårt koncept Joe & The Juice-community – med vår energi, positiva vibes och självklart våra populära, alltid nygjorda juicer, sandwichar och kaffe, säger Michael Rask, Head of Real Estate Nordics på Joe & The Juice.

Etableringen ligger helt i linje med Hufvudstadens ambition att utveckla Kvarteret Johanna till en levande och attraktiv stadsdel, där människor vill arbeta, shoppa och vistas.