JLL: Fortsatt stark nordisk marknad

Trots nedreviderade tillväxtprognoser och ökad global osäkerhet visar den nordiska fastighetsmarknaden fortsatt styrka. Investeringsvolymerna i Norden ökade med nästan 40 procent under första halvåret 2025 jämfört med samma period föregående år, främst drivet av Finland och Danmark men även av Sverige där volymerna var 36 procent högre. Detta enligt JLL:s senaste Nordic Outlook.

– Världsordningen förändras snabbt och osäkerheten har ökat, vilket får investerare att omvärdera sina riskexponeringar och söka stabilitet i regioner med beprövad institutionell styrka. Detta stärker potentiellt Europas, och inte minst Nordens, relativa position som en fortsatt trygg hamn för fastighetskapital. Faktum är att transaktionsvolymen i Norden under första halvåret har ökat med nästan dubbelt så mycket som Europa som helhet, säger Thomas Persson, Head of Capital Markets Nordics.

Totalt omsattes cirka 14,6 miljarder euro i kommersiella fastigheter i regionen under första halvan av året. Bostadssegmentet utmärkte sig särskilt med en ökning av investeringsvolymerna på drygt 90 procent i Norden på årsbasis. Marknadsprissättningen präglas generellt av stabilitet men viss yieldnedgång kan ses inom bland annat prime logistik och retail warehouse i Sverige.

Ett tydligt tecken på Nordens långsiktiga attraktivitet är att Stockholm tog förstaplats och Köpenhamn andraplats i European Innovation Scoreboard 2025, där totalt 245 europeiska regioner rankades. Denna framgång bygger på en unik koncentration av kunskapsinstitutioner, FoU-intensiva industrier och finansiellt kapital – faktorer som också påverkar den långsiktiga efterfrågan på kvalitetsfastigheter inom flera segment.

Denna rapports fokusartikel fördjupar sig i möjligheter som kan uppkomma från ombyggnation på kontorsmarknaden. Genom att analysera över 1 600 kontorskontrakt som tecknats de senaste åren i Stockholm, identifierar JLL hyrespremier för kvalitetsytor och undersöker möjligheterna att skapa värde genom ombyggnationer/ompositioneringar s.k retrofits i inte mindre än 16 delmarknader i Stockholm.

– Genom vår analys av över 1 600 kontorskontrakt i Stockholm ser vi tydliga hyrespremier för kvalitetsytor. Det finns betydande möjligheter att skapa värde genom retrofits, även om det krävs en noggrann analys av varje delmarknad och varje enskild fastighet. Stockholm och Köpenhamns topplaceringar i European Innovation Scoreboard visar på den långsiktiga efterfrågan på moderna, innovativa kontorsmiljöer, säger Erik Nyman, Head of Research Sweden.